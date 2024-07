„Job ist gefährlich“ Große Bestürzung nach nächstem Todesfall im Radsport

Die Rennen werden jedenfalls immer schneller, auch in diesem Jahr wurden am Col du Galibier wieder neue Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. „Alle Teams investieren wahnsinnig viel in Performance und Aerodynamik. Das macht es auch gefährlicher, wenn das Material immer schneller wird. Es gibt Ansätze, aber es gibt keinen Königsweg, was die Radrennen sicherer macht. Aktuell ist es Part of the Deal“, sagte Teamchef Ralph Denk vom deutschen Red-Bull-Rennstall jüngst der Deutschen Presse-Agentur.