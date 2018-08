Jan Ullrich spricht über Probleme und will Therapie beginnen

Festnahme am Wochenende

Palma de Mallorca Erst gab es Streit auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger, dann musste er für eine Nacht in eine Zelle: Ex-Radprofi Jan Ullrich hat sich nun zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert.

Er habe Dinge gemacht, auf die er nicht stolz sei, sagte Ullrich der „Bild“-Zeitung. Vor allem private Probleme machten dem ehemaligen Radsportler zu schaffen. Wie es in dem Bericht heißt, zog Ullrichs Ehefrau gemeinsam mit den drei Kindern zurück nach Deutschland. Ullrich habe seine Kinder längere Zeit nicht gesehen. „Die Trennung und die Ferne zu meinen Kindern haben mich sehr mitgenommen. Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue“, wird Ullrich zitiert. „Aus Liebe zu meinen Kindern mache ich jetzt eine Therapie.“

Ullrich musste am Wochenende eine Nacht in Gewahrsam verbringen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, soll er gewaltsam auf das Grundstück von Til Schweiger eingedrungen sein. Ullrich soll andere Menschen auch bedroht haben. Ein Richter verhängte ein Annäherungsverbot gegen den 44-Jährigen. Ullrich muss mindestens 50 Meter Abstand zu seinem Nachbarn Til Schweiger halten.