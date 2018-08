Jan Ullrich spricht schon wieder über seine Sucht - ein Kommentar

Jan Ullrich kommt zu einem Gerichtstermin in der Schweiz (Archiv) Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Düsseldorf Jan Ullrich macht nach seinem Absturz eine Therapie. Trotzdem spricht er immer wieder öffentlich über sein Leben. Er sollte sich lieber auf sich selbst konzentrieren. Ein Kommentar.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Sein Totalabsturz ist nicht einmal drei Wochen her. Da wurde Ullrich in einem Frankfurter Hotel festgenommen, betrunken und auf Drogen. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wird gegen ihn ermittelt, musste in die Psychiatrie. Spätestens jetzt muss jedem klar sein, wie es um den ehemaligen Radrennstar bestellt ist. Der Reifen ist platt.