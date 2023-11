Späte Einsicht des Ex-Radprofis Jan Ullrichs Dopingbeichte ist ein faules Geständnis

Die Nachricht war in etwa genauso überraschend wie die Tatsache, dass ein Fahrrad zwei Pedale hat: Ja, Jan Ullrich hat gedopt, seine ganze Karriere über. Auch bei seinem Tour-de-France-Sieg 1997. Geahnt hat es im Prinzip jeder, bestätigt hat es Ullrich nun am Mittwoch – 17 Jahre nach seinem Karriereende. Damals, 2006, war er aufgrund von Verbindungen zum spanischen Doping-Arzt Eufemiano Fuentes untragbar im Radsport geworden. 2012 sah das Internationale Sportgericht (CAS) dann seine Dopingschuld als erwiesen an. Nur zugeben wollte Ullrich das bislang nie.