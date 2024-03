Nach Mega-Sieg bei Strade Bianche Italienische Wochen für Pogacar - „Radsport ist nicht nur die Tour“

An Zielen mangelt es Pogacar in diesem Jahr jedenfalls nicht. Das olympische Straßenrennen in Paris, die WM in Zürich - es gibt noch einiges zu gewinnen. Und Ex-Star Alberto Contador traut ihm auch das Triple zu: „Wenn er den Giro und die Tour gewinnen sollte, wird er auch die Vuelta versuchen.“ Soweit will der laut Merckx „kompletteste Fahrer“ im Peloton noch nicht gehen, auch wenn ein Dementi anders klingt: „Mal schauen, was in der zweiten Saisonhälfte noch im Tank ist.“