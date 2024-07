„Harte letzte Woche“ Tour de France für Pogacar noch nicht gewonnen

Seine Leistung und die Vorstellung seiner Rivalen am Anstieg zum Plateau de Beille am Sonntag, als die Spitzenfahrer den dortigen Kletterrekord deutlich gebrochen hatten, ließ Pogacar selbst staunen. „Ich bin die höchsten Werte meiner Karriere gefahren. Als ich meine Zahlen gecheckt habe, dachte ich, das ist doch verrückt“, sagte er: „Aber das ist eben die Entwicklung im Radsport. Jeder arbeitet auch an den kleinsten Details. Als ich vor sechs Jahren als Profi angefangen habe, war das dagegen fast amateurhaft.“