Gold für van Dijk : Brennauer verpasst WM-Medaille im Einzelzeitfahren knapp

Bronze knapp verpasst: Lisa Brennauer. Foto: dpa/Espa Photo Agency

Brügge Nach Tony Martin hat auch Lisa Brennauer die erste Medaille für den Bund deutscher Radfahrer bei der WM knapp verpasst. Im Einzelzeitfahren der Frauen fuhr sie aber ein gutes Ergebnis ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer ist bei ihrem ersten Einsatz bei der Straßen-WM in Belgien nur knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Im Einzelzeitfahren am Montag zeigte die 33-Jährige in 37:34 Minuten ein gutes Rennen, musste sich nach 30,3 km in Brügge aber mit dem fünften Platz begnügen.

Gold ging an die Niederländerin Ellen van Dijk (36:05), die auf dem Weg zum Titel die zweite deutsche Starterin Lisa Klein (Saarbrücken/+ 1:52) überholte. Klein, die an der Seite Brennauers in Tokio mit Weltrekord olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn gewonnen hatte, belegte den siebten Rang.

Lesen Sie auch Radsport-Star hört auf : Tony Martin kündigt Karriereende an

Das Podium komplettierten die Schweizer Europameisterin Marlen Reusser (+0:10) und Ex-Weltmeisterin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden (+0:24).

Am Mittwoch steht für das deutsche Duo der Start in der Mixed-Staffel an. Dort wollen sie unter anderem an der Seite des viermaligen Weltmeisters Tony Martin um eine Medaille kämpfen. Für Martin ist es der letzte Wettkampf der Karriere.

In der Nachwuchsklasse U23 war am Vormittag Michel Heßmann (Billerbeck) als bester Deutscher Achter geworden. Der 20-Jährige war nach 30,3 km 48 Sekunden langsamer als der siegreiche Däne Johan Price Pejtersen. Der zweite deutsche Starter Maurice Ballerstedt (Berlin/+1:51 Minuten) belegte den 28. Rang.

(dör/SID)