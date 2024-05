Dritter in Sappada Steinhauser beim Giro erneut auf dem Podium

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden verteidigte Tadej Pogacar auf dem 157 km langen Abschnitt am Freitag von Montegliano nach Sappada ohne Probleme. Steinhauser trägt am Samstag das Blaue Trikot des besten Bergfahrers in Vertretung von Pogacar, der auch diese Wertung anführt. Vendrame sorgte für den fünften italienischen Sieg in diesem Jahr.