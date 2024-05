Giro d’Italia Radprofi Benjamin Thomas gewinnt fünfte Etappe

Der Sprint am Vortag hatte für Kritik gesorgt. Einige Profis hatten besonders das schnelle Finale am Dienstag als zu gefährlich angesehen. Der Belgier Tim Merlier, Sieger der dritten Etappe, meinte: „Ich bin einfach froh, dass ich noch am Leben bin.“ Auch der Deutsche Bauhaus sagte, dass er kein Fan der letzten Kilometer am Dienstag gewesen sei.