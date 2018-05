Giro d'Italia: Maximilian Schachmann holt ersten Etappensieg

Prato Nevoso Radprofi Maximilian Schachmann aus Berlin hat den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und beim Giro d'Italia die 18. Etappe mit der Bergankunft in Prato Nevoso für sich entschieden.

Am Freitag und Samstag wird die Entscheidung um den Giro-Gesamtsieg zementiert. Zunächst folgt die vermeintliche Königsetappe über den Colle delle Finestre mit einem längeren Abschnitt auf einer Schotterpiste und der Bergankunft in Bardonecchia nach 184 km. Einen Tag später stehen nochmals drei Bergwertungen der ersten Kategorie im Weg. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Rom. Auf Yates warten noch schwere Prüfungen.