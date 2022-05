Giro d'Italia: Kämna bei Bergankunft chancenlos – Teamkollege Hindley gewinnt​

Blockhaus Der nächste Etappensieg für den deutschen Rennstall Bora-hansgrohe beim Giro d'Italia. Jai Hindley gewinnt die Bergankunft am Sonntag. Auch Emanuel Buchmann war stark unterwegs. Abreißen lassen musste hingegen Lennard Kämna.

Für Lennard Kämna ist der Traum vom Rosa Trikot beim Giro d'Italia geplatzt, Emanuel Buchmann hat dagegen Moral bewiesen. Der frühere Tour-de-France-Vierte war am Sonntag bei der schweren Bergankunft auf der neunten Etappe über 191 Kilometer zum Blockhaus hinauf zwischenzeitlich schon abgehängt, kämpfte sich aber zurück und hielt den Verlust mit 16 Sekunden Rückstand auf seinen siegreichen Bora-hansgrohe-Teamkollege Jai Hindley in Grenzen. Der Australier bescherte indes mit seinem Sieg vor dem Franzosen Romain Bardet und Ex-Giro-Champion Richard Carapaz dem Bora-Team den zweiten Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt.

Ohnehin setzt der Allgäuer auf die letzte Woche, nachdem er nicht mit 100 Prozent in den Giro gegangen war. Schon im vergangenen Jahr war Buchmann in Schlagdistanz zur Spitze, ehe er auf dem sechsten Platz liegend nach einem Sturz ausschied. „Das war eine unglaubliche Etappe. Es war alles dabei. Wilco war früh raus, wir hatten drei Jungs in der Spitzengruppe, Lenni kämpfte um das Rosa Trikot und am Ende gewinnen wir die Etappe“, sagte der Sportliche Leiter Jens Zemke.