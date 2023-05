Giro d’Italia Denz sorgt für nächsten deutschen Etappensieg

Auf der mittelschweren 12. Etappe hielt sich Ackermann zurück. Anders Denz, der von Beginn an offensiv fuhr und Teil verschiedener Spitzengruppen war. Am vorentscheidenden giftigen Anstieg rund 30 km vor dem Ziel kämpfte er sich am Hinterrad seiner Kontrahenten über den Gipfel, ehe sein furioses Finale begann.