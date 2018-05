Giro d’Italia: Christopher Froome macht entscheidenden Schritt zum Gesamtsieg

Breuil-Cervinia Christopher Froome steht unmittelbar vor dem ersten Gesamtsieg beim Giro d'Italia. Der 33-jährige Brite vom Team Sky verteidigte das Rosa Trikot auf der vorletzten Etappe am Samstag über 214 km nach Cervinia erfolgreich.

Der viermalige Tour-Sieger muss nur noch die Schlussetappe am Sonntag in Rom (115 km) überstehen.

Der Tagessieg auf der letzten schweren Bergetappe zum Fuße des Matterhorns ging an den früheren Froome-Helfer Mikel Nieve aus Spanien, der inzwischen für das Team Mitchelton-Scott in die Pedale tritt. Nieve setzte sich an seinem 34. Geburtstag aus einer Fluchtgruppe ab und fuhr als Solist ins Ziel.