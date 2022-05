Giro d'Italia​: Bouwman gewinnt siebte Etappe – Kämna verliert Bergtrikot​

Potenza Lennard Kämna muss nach der siebten Etappe bei der Giro d'Italia das blaue Bergtrikot abgeben. Neuer Träger ist der Niederländer Koen Bouwman, der auch das Rennen für sich entscheidet. Der deutsche Radprofi Kämna kommt derweil auf Rang sechs ins Ziel.

Die achte Etappe am Samstag mit Start und Ziel in Neapel ist 153 km lang. Dabei muss u.a. ein 19 km langer Rundkurs mit einigen Anstiegen viermal absolviert werden. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.