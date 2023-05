Giro d’Italia Ackermann feiert Millimeter-Sieg im Sprint

Geoghegan Hart kam auf nasser Straße bei einem Massensturz zu Fall und musste 66 km vor dem Ziel im Krankenwagen abtransportiert werden. Thomas sowie dessen Verfolger Primoz Roglic aus Slowenien (Jumbo-Visma/+0,02) waren ebenfalls am Unfall beteiligt, konnten das Rennen aber schnell fortsetzen. Der deutsche Hoffnungsträger Lennard Kämna, der erstmals mit Ambitionen in der Gesamtwertung an den Start der Rundfahrt gegangen war und eine Top-Ten-Platzierung anstrebt, rückte auf Gesamtrang sechs vor.