Giro d'Italia : Slowene Tratnik gewinnt 16. Etappe

Köln Jan Tratnik hat die 16. Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Der Portugiese Joao Almeida verteidigte derweil das Rosa Trikot des Führenden.

Bei der Bergankunft am Mittwoch in Madonna di Campiglio dürfte es harte Attacken auf Almeida geben, der Rosa auf der dritten Etappe übernommen hatte. Die 103. Italien-Rundfahrt soll am kommenden Sonntag in Mailand enden.