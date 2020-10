Giro d'Italia : O'Connor gewinnt Bergankunft - Almeida verteidigt Rosa Trikot

Madonna di Campiglio Der australische Radprofi Ben O'Connor hat die 17. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. An der Spitze des Gesamtklassements thront nach dem Teilstück mit drei schweren Anstiegen der ersten Kategorie weiter Joao Almeida.

Für das Gesamtklassement hatte das Teilstück mit drei schweren Bergen der Kategorie eins erstaunlich wenig Auswirkungen. Der Portugiese Joao Almeida konnte einen Angriff seines Rivalen Wilco Kelderman (Niederlande) parieren und liegt weiterhin mit einem Vorsprung von 17 Sekunden in Führung. Auch sonst gab es am Schlussanstieg keine nennenswerten Angriffe der Klassement-Fahrer. Bis zum entscheidenden Zeitfahren am Sonntag in Mailand stehen zwei weitere Bergetappen auf dem Programm. Die deutschen Profis spielen nach dem coronabedingten Ausstieg von Jumbo-Visma um Tony Martin keine große Rolle mehr.