Giro-Auftakt Kämna „solide“, Evenepoel in seiner eigenen Liga

Zwei Jahre später ist Evenepoel ein anderer Rennfahrer, Weltmeister auf der Straße, Champion der Vuelta a Espana und zuletzt beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich in seiner eigenen Liga unterwegs. Er weiß aber auch: Die Wege nach Rom sind lang, nach dem Auftakt am Wochenende warten 19 weitere Etappen bis zum Finale am 28. Mai.