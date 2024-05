„Mammutaufgabe“ Radprofi Schachmann und die Mission Etappensieg

„Die Rolle ist gut, aber trotzdem weiß ich, was das für eine Mammutaufgabe ist, bei einer Grand Tour eine Etappe zu gewinnen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem Giro-Start. „Ich muss am richtigen Tag mit einem eigenen guten Tag in der Ausreißergruppe landen“, schob Schachmann hinterher.