Girmay als erster Afrikaner vorn : Rad-Sensation bei Frühjahrsklassiker Gent-Wevelgem

Wevelgem Der eritreische Radprofi Biniam Girmay hat beim flämischen Halbklassiker Gent-Wevelgem für einen Überraschungssieg gesorgt. Er ist der erste Afrikaner, der diesen Klassiker gewinnen konnte.

Girmay hatte im vergangenen Jahr bereits bei der WM Geschichte geschrieben, als er bei seinem zweiten Platz im U23-Rennen aufs Podium gefahren war. Der 21-Jährige war über das Entwicklungsprogramm des Weltverbandes UCI in den Profiradsport gekommen. Mitte des vergangenen Jahres folgte schließlich der Wechsel in die WorldTour zum belgischen Team Intermarché-Wanty Gobert.

In diesem Jahr startete Girmay dann richtig durch. Auf Mallorca gewann er das Rennen in Alcudia. Es folgten starke Auftritte bei Mailand-Sanremo (10.) und dem E3-Preis (5.). Bei der Flandern-Rundfahrt will er nächstes Wochenende aber nicht starten. „Ich vermisse meine Frau, meine Tochter. Ich will erstmal wieder nach Hause.“