Nach Olympia-Gold : Frauen-Bahnvierer fährt in Roubaix souverän zum WM-Titel

Roubaix Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen ist einfach nicht zu schlagen. Nach Gold bei den Olympischen Spielen und der EM gab es nun auch in Roubaix bei der WM den ersten Platz.

Der BDR feierte sein zweites Gold in Roubaix nach dem Teamsprint-Erfolg von Emma Hinze (Cottbus), Pauline Grabosch (Erfurt) und Lea Sophie Friedrich (Dassow) zum Auftakt am Mittwoch.

Bei den Olympischen Spielen hatte der deutsche Vierer nach drei Weltrekorden gesiegt. Aus dem Quartett von Tokio fehlte in Roubaix die an der Schulter verletzte Lisa Klein (Saarbrücken). Titelverteidiger USA sowie Australien waren in Frankreich nicht am Start. Die Amerikanerinnen (4) und die Australierinnen (2) hatten sämtliche WM-Titel seit 2015 in dieser Disziplin gewonnen.