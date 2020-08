Tour de France 2020 : Buchmann und Roglic jagen Bernal im Kampf um Gelb

Der Deutsche Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe.

Berlin Die Tour de France startet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erst am 29. August. Gestartet wird in Nizza. In unserem Tour-Telegramm halten wir Sie über alle Informationen zu den Teams und Etappen auf dem Laufenden.

Titelverteidiger Egan Bernal ist der heißeste Kandidat auf den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der Weg ins Gelbe Trikot wird für den jungen Kolumbianer bei einer immens schweren Frankreich-Rundfahrt aber alles andere als ein Spaziergang – beim Saisonhöhepunkt nach der Coronapause ist das Gedränge unter den Stars groß. Die Favoriten:

Egan Bernal (23/Ineos Grenadiers): Im Vorjahr war das Bergwunder aus dem Anden-Nest Zipaquira der jüngste Toursieger seit 1909, die Chancen stehen gut, dass Bernal nun der Jüngste überhaupt mit zwei Titeln wird. Die Tour 2020 ist perfekt auf ihn zugeschnitten: Berge, Berge, Berge, nur ein Zeitfahren - und das auch noch bergauf. Bernal ist der einzige Fahrer im Feld, der die Tour schon einmal gewonnen hat.

Primoz Roglic (30/Jumbo-Visma): Im Gegensatz zu Bernal ist Roglic ein Spätstarter. Erst seit vier Jahren fährt der frühere Junioren-Weltmeister im Skispringen auf höchstem Niveau Rad. Nach dem Vuelta-Sieg im Vorjahr hat Roglic noch einmal draufgepackt, war zuletzt sogar einen Tick besser in Form als Bernal, stürzte dann aber. Ob Roglic schon beim schweren Auftakt in Nizza wieder topfit ist, dürfte mitentscheidend sein.

Emanuel Buchmann (27/Bora-hansgrohe): 83. - 21. - 15. - 4.: Bei der Tour ging es für "Emu" seit seinem Debüt stetig nach vorne. Logischer nächster Schritt - und Buchmanns erklärtes Ziel - wäre das erste deutsche Podium seit Andreas Klöden 2006 (2.). Im Vergleich mit Bernal und Roglic fehlt Buchmann manchmal noch der letzte Punch, Ziel muss sein, am Berg selbst Initiative zu übernehmen.





Thibaut Pinot (30/Groupama-FDJ): Pinot ist ein formidabler Kletterer - und eine Drama-Queen ganz nach dem Geschmack der Franzosen. Allerdings: Beendet hat Pinot die Tour zuletzt vor fünf Jahren.

Romain Bardet (29/AG2R): Frankreichs ewige Hoffnung wird im November auch schon 30, und langsam läuft Bardet die Zeit davon. Nach den Podestplätzen 2016 und 2017 kam nicht mehr viel in Sachen Gesamtklassement. Für Bardet, der selbst weiter den Anspruch auf den Toursieg hat, wird es schwer mit dem Podium, wie im Vorjahr dürfte er eher in den Kampf um das Bergtrikot einsteigen.

Nairo Quintara (30/Arkea-Samsic): Der 1,67-m-Floh bleibt ein Rätsel. Eigentlich ist er der perfekte Bergfahrer, und eigentlich hatte der frühere Giro- und Vuelta-Sieger das Zeug, trotz offenkundiger Zeitfahrschwächen auch die Tour zu gewinnen. Doch seit seinem letzten von drei Tour-Podestplätzen 2016 enttäuschte er beständig. Bei seinem neuen Arbeitgeber Arkea will er allen Zweiflern die lange Nase zeigen.

Alle Infos zu den Teams

+++++24. August 2020+++++

Buchmann und Schachmann im Tour-Aufgebot

Aufatmen beim deutschen Radstar Emanuel Buchmann: Der zuletzt schwer gestürzte Vorjahresvierte kann bei der 107. Tour de France (29. August bis 20. September) starten. Buchmann erhielt am Montag von den Ärzten seines Teams Bora-hansgrohe die Freigabe für die Teilnahme am wichtigsten Radrennen der Welt. Die ambitionierten Ziele des 27-Jährigen sind aber in Gefahr. Buchmann hatte eigentlich das Podest bei der Tour angepeilt.

"Es gibt nun ein paar Fragezeichen, zumal es ja gleich richtig los geht", sagte Buchmann: "Es gibt keine Zeit zum Einrollen. Schon auf der zweiten Etappe geht es in die Berge. In wie weit ich da mithalten kann, wird man sehen. Ich kann die Tour jetzt nur von Tag zu Tag in Angriff nehmen."

Immerhin: Ex-Meister Maximilian Schachmann steht als Tour-Helfer bereit. Der Berliner reist trotz eines bei der Lombardei-Rundfahrt erlittenen Schlüsselbeinbruchs ebenfalls zum Grand Depart nach Nizza. Das Gleiche gilt für Gregor Mühlberger (Österreich), der eine leichtere Verletzung am Handgelenk auskuriert hat. Die Frankreich-Rundfahrt startet am kommenden Samstag.

+++++21. August 2020+++++

Debütant Koch und Routinier Geschke starten für CCC

Mit Debütant Jonas Koch und Routinier Simon Geschke geht das vor einer ungewissen Zukunft stehende Team CCC bei der 107. Tour de France an den Start. Der polnische Radrennstall gab am Freitag sein finales Aufgebot für die am 29. August in Nizza beginnende Frankreich-Rundfahrt bekannt. „Es war schon immer ein Traum von mir, an der Tour de France teilzunehmen. Es ist unglaublich, dass dies jetzt wahr wird. Ich bin sehr dankbar, dass das Team das Vertrauen in mich und meine Leistungen hat“, erklärte der 27 Jahre alte aus Schwäbisch Hall stammende Koch in einer Team-Mitteilung.

„Wie im letzten Jahr möchte ich in der zweiten und dritten Woche eine wichtige Rolle in den Ausreißergruppen spielen, insbesondere bei den mittleren bis harten Bergetappen“, erklärte indes der 34 Jahre alte Geschke. Der gebürtige Berliner, der 2015 in Pra-Loup eine Bergetappe der Tour gewinnen konnte, wird zum achten Mal bei einer Frankreich-Rundfahrt an den Start gehen. „Ich bin sehr erleichtert, dass die Tour stattfinden wird. Ich weiß, wie wichtig es für den Radsport ist, damit wir eine Plattform für die Sponsoren haben. Ich hoffe, dass alles reibungslos verläuft“, ergänzte Geschke.

Die polnische Schuhgeschäfte-Kette CCC hatte im Juni angekündigt, Ende des Jahres wegen der finanziellen Einbußen während der Corona-Krise aus dem Sponsoring des Teams auszusteigen. Einen Nachfolger konnte Teamchef Jim Ochowicz bis dato nicht finden. Tour-Kapitäne sollen der belgische Olympiasieger Greg Van Avermaet sowie der russische Bergspezialist Ilnur Sakarin sein.

+++++19. August 2020+++++

Ex-Sieger Froome und Thomas nicht bei Tour de France

Das acht Mann starke Ineos-Aufgebot für die Frankreich-Rundfahrt, die am 29. August in Nizza beginnt, wird von Titelverteidiger Egan Bernal angeführt. An der Seite des 23-jährigen Kolumbianers steht unter anderem Giro-Sieger Richard Carapaz aus Ecuador. Während Thomas den Giro d'Italia (ab 3. Oktober) fahren soll, ist der viermalige Tour-Gewinner Froome für die Vuelta (ab 20. Oktober) als Kapitän vorgesehen.

„Egan wird erneut das Gelbe Trikot in Frankreich ins Visier nehmen und wir freuen uns sehr, dass auch der letztjährige Giro-Sieger Richard Carapaz sein Debüt bei der diesjährigen Tour geben wird“, sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford.

Der 35-jährige Froome war vor einem Jahr beim Critérium du Dauphiné schwer gestürzt und seitdem nicht mehr so recht in Form gekommen. Er verlässt das Team ohnehin zum Saisonende und wechselt zum Rennstall Israel Start-Up Nation. „Chris ist eine Legende unseres Sports. Wir möchten ihn dabei unterstützen, einen weiteren Grand-Tour-Titel zu gewinnen, und die Vuelta gibt ihm dieses kleine bisschen mehr Zeit, auf das sein Top-Niveau zurückzukehren“, sagte Brailsford.

(kron/eh/dpa/sid)