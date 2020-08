„Wir beten weiter, dass er überlebt“ : Radprofi Jakobsen nach Sturz im künstlichen Koma - Zustand „sehr schlimm“

Kattowitz Der bei der Polen-Rundfahrt schwer gestürzte niederländische Radprofi Fabio Jakobsen befindet sich nach Angaben des Renndirektors in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Jetzt wird auch die Kritik an den Organisatoren lauter.

Nach dem schweren Sturz auf der erste Etappe der Polen-Rundfahrt bangt die Radsportwelt um die Gesundheit des Niederländers Fabio Jakobsen. Der Zustand sei „sehr schlimm. Wir beten weiter, dass er überlebt“, sagte Patrick Lefevere, Teamchef von Jakobsens belgischem Rennstalls Deceuninck-Quick Step, am Donnerstag im belgischen Radio, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. „Alle Knochen in seinem Gesicht sind gebrochen“, berichtete Lefevere, nachdem der niederländische Straßenmeister zuvor fünf Stunden operiert worden war.

Jakobsen war am Mittwoch bei im Zielsprint der ersten Etappe bei hoher Geschwindigkeit direkt in die Absperrgitter gekracht und reglos liegengeblieben. Der 23-Jährige war von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt worden. „Nachdem wir den Sturz gesehen haben, haben wir das Schlimmste befürchtet, aber jetzt wissen wir, dass die Situation ernst, aber stabil ist“, wurde Renndirektor Czeslaw Lang nach einem Besuch im Krankenhaus in einer Mitteilung der Organisatoren zitiert. „Nachdem ich mit dem Krankenhausdirektor gesprochen habe, bin ich etwas erleichtert.“