Bahnrad

Die Bahnrad-Wettbewerbe bei den European Championships 2022 in München finden zwischen dem 11. August und dem 16. August in der Messehalle statt. In jeweils elf Disziplinen kämpfen dann Männer und Frauen um die begehrten Medaillen bei der Europameisterschaft. Aufgeteilt sind die einzelnen Wettbewerbe in die Unterkategorien Sprint, Ausdauer und Omnium. Zu den Sprint-Wettbewerben gehören der klassische Sprint, der Teamsprint, Keirin und das Zeitfahren. Die Ausdauer-Wettbewerbe sind die Einerverfolgung, die Teamverfolgung, das Scratch, das Punktefahren, das Ausscheidungsfahren und Madison. Omnium ist der Vierkampf aus den Wettbewerben Scratch, Ausscheidungsfahren, Temporennen und dem Punktefahren.