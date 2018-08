European Championships 2018: Sorgen um Kristina Vogel dämpfen die Freude von Miriam Welte über Bronze

Glasgow Nach nur eineinhalb Wochen gemeinsamen Trainings gewann Teamsprint-Olympiasiegerin Miriam Welte mit ihrer neuen Partnerin Emma Hinze EM-Bronze in Glasgow. Die Sorgen um ihre schwer verletzte langjährige Partnerin und Freundin Kristina Vogel dämpften die Freude.

Miriam Welte holte tief Luft, fixierte einen Moment lang fest den Hallenboden im Sir-Chris-Hoy-Velodrome und hatte dann die Antwort parat, auf die alle gewartet hatte. "Die Situation ist brutal. Einerseits tut mir Kristina unendlich leid, andererseits müssen wir nach vorne blicken", sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin, die gerade mit ihrer neuen Partnerin Emma Hinze EM-Bronze bei den European Championships in Glasgow gewonnen hatte.

"Wir", das sind seit dem schweren Unfall von Kristina Vogel Ende Juni auf der Bahn in Cottbus Welte und die deutsche Keirin-Meisterin Hinze aus Dassow. Gerade einmal eineinhalb Wochen gemeinsamen Trainings reichten, um in der schottischen Metropole auf Anhieb auf das Medaillenpodium zu klettern. Welte lobte: "Emma hat sich mit ganz viel Ehrgeiz diese Medaille verdient."

Ein Gruß an Vogel, die das Rennen via TV verfolgt haben soll. Zu Gerüchten, Welte und Vogel hätten unmittelbar vor dem Rennen Kontakt gehabt, wollte die Pfälzerin keine Stellung nehmen. "Das kommentiere ich nicht, das gehört nicht in die Öffentlichkeit", sagte Welte dem SID.