European Championships 2018: Anna Knauer gewinnt EM-Silber im Ausscheidungsrennen

Bahnradsportler weiter in der Erfolgsspur

Glasgow Die Medaillen-Flut der deutschen Bahnradsportler bei den European Championships geht weiter. Anna Knauer gewann am Sonntag überraschend EM-Silber im Ausscheidungsfahren.

Auch das siebte Edelmetall haben die Athleten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bereits sicher. Domenic Weinstein fährt am Sonntagabend in der Einerverfolgung über 4000 m um Gold. Der 23-Jährige aus Villingen-Schwenningen zog als Schnellster der Qualifikation in 4:13,073 Minuten ins Finale gegen Ivo Oliveira aus Portugal ein.