„Es wird episch“ So sieht die Strecke der historischen 111. Tour aus

Wegen der Sommerspiele von Paris startet die Tour der Frauen nicht wie zuletzt am letzten Tag des Männerrennens. Erst am 12. August erfolgt in Rotterdam der Grand Départ und damit erstmals im Ausland. Die Strecke führt über acht Etappen und 946,3 Kilometer nach Süden. Am zweiten Tag werden in Rotterdam zwei Etappen ausgetragen. Die Entscheidung über den Gesamtsieg wird auf der letzten Etappe am 18. August fallen, einem anspruchsvollen Tag in den Alpen mit fast 4000 Höhenmetern von Le Grand-Bornand nach Alpe d'Huez.