2017 stieg seine Mannschaft als Bora-hansgrohe in die WorldTour auf und der Ravensburger erreichte reihenweise gute Platzierungen: Die Tour of Alps beendete er auf Rang zehn, eine schwere Tour de Romandie auf Platz sieben. Seine größte Leistung zeigte er jedoch beim Criterium du Dauphine, einem der letzten schweren Vorbereitungrennen auf die Tour de France, bei dem er in einem illustren Fahrerfeld Gesamtsiebter wurde und die Nachwuchswertung gewann.