Dominanz der „Killerwespen“ Kuss gewinnt Vuelta, Groves die letzte Etappe

Der US-amerikanische Radprofi Sepp Kuss hat die 78. Spanien-Rundfahrt gewonnen und seinen ersten Sieg bei einer Grand-Tour gefeiert. Auf der Triumphfahrt nach Madrid am Sonntagabend geriet der größte Karriereerfolg des 29-Jährigen vom Team Jumbo-Visma erwartungsgemäß nicht mehr in Gefahr. Der Tagessieg ging an den Australier Kaden Groves, der seinen dritten Etappenerfolg bei der Vuelta feierte.