Sekunden-Krimi erwartet Diese Strecke wird bei der Deutschland Tour gefahren

Sprintstarke Klassikerspezialisten können sich in diesem Jahr Hoffnung auf den Gesamtsieg bei der Deutschland Tour der Radprofis machen. Das Rennen wird durch einen Prolog und drei wellige Etappen mit kurzen Anstiegen geprägt. Am Schlusstag bekommen die Sprinter ihre Chance. Die 724 Kilometer lange Strecke von Sankt Wendel im Saarland bis nach Bremen wurde am Mittwoch in Frankfurt offiziell vorgestellt. Das Rennen wird vom 23. bis 27. August ausgetragen.