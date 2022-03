Tour-Sieger Alberto Contador wird am zweiten Ruhetag der Tour (21. Juli) positiv auf Clenbuterol getestet. Der Radsport-Weltverband UCI spricht eine vorläufige Sperre gegen den Spanier aus, will dem Fall aufgrund der geringen Konzentration des Kälbermastmittels aber nachgehen. Vom spanischen Verband (RFEC) wird Contador später von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und die UCI fordern daraufhin eine Klärung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS). Nach einem Einspruch der Anwälte Contadors findet die Anhörung erst nach der Tour 2011 statt. So kann der Spanier in Frankreich an den Start gehen. Im Februar 2012 spricht der CAS nach einer langen Hängepartie ein Urteil, sperrt Contador und erkennt ihm alle Titel seit der positiven Probe ab. Der Luxemburger Andy Schleck wird am 29. Mai 2012 nachträglich zum Tour-Sieger 2010 gekürt.