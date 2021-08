Kölner feiert Gesamtsieg : Politt gewinnt Deutschland Tour 2021

Nürnberg Nils Politt hat die dritte Auflage der neuen Deutschland Tour gewonnen. Der 27-Jährige verteidigte auf der vierten und letzten Etappe das Rote Trikot und sicherte sich nach seinem zweiten Platz 2018 zum ersten Mal den Gesamtsieg bei Heim-Rundfahrt.

Nils Polit hat die 36. Auflage der Deutschland Tour der Radprofis gewonnen. Der 27 Jahre alte Kölner machte am Sonntag nach 156,3 Kilometern von Erlangen nach Nürnberg seinen ersten Gesamtsieg bei einer Rundfahrt perfekt. Den Tagessieg in Nürnberg sicherte sich im finalen Sprint der Norweger Alexander Kristoff vor Pascal Ackermann und dem Italiener Luca Mozzato. In der Endabrechnung konnte sich der diesjährige Tour-de-France-Etappensieger Politt letztlich knapp durchsetzen.