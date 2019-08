Deutschland Tour : Ackermann verliert Führung an Etappen-Sieger Kristoff

Göttingen Der norwegische Radprofi Kristoff hat die zweite Etappe der Deutschland-Tour 2019 für sich entschieden und die Führung in der Gesamtwertung von Top-Sprinter Pascal Ackermann übernommen.

Niedergeschlagen war der Pfälzer daher keineswegs, und sein Ziel hatte er mit dem Erfolg am Donnerstag in Halberstadt ohnehin schon erreicht. Deshalb richtete Ackermann (Bora-hansgrohe) nach dem mit 202 km längsten Teilstück den Blick auch umgehend nach vorn auf beiden verbleibenden Abschnitte. "Ich denke, wir werden uns noch eine Etappe raussuchen und versuchen zu gewinnen", sagte der 25-Jährige.

Der Roubaix-Zweite Politt, der Tour-Vierte Buchmann und der frühere Tour-Etappensieger Geschke tragen nun die deutschen Hoffnungen auf ein Top-Resultat in der Gesamtwertung. Politt wurde als Tageselfter bester Deutscher, Buchmann landete auf Rang 13 zwei Plätze vor Geschke. "Es war ein extrem harter Tag. Am Ende hat mir im Sprint das eine oder andere Korn gefehlt", sagte Politt.

Das belgische Wunderkind Remco Evenepoel hatte die Etappe mit einer eindrucksvollen Solofahrt lange geprägt, der erst 19-Jährige wurde aber im Finale doch noch gestellt. Evenepoel, der in Belgien bereits als neuer Eddy Merckx betitelt wird, lag etwa 100 km allein an der Spitze, bevor seine Kräfte erlahmten.

Selbst der frühere Tour-Gesamtsieger Geraint Thomas (Ineos) musste sich in der Endphase energisch vor das Feld spannen, um den Rückstand auf Evenepoel zu reduzieren. Aufgrund seines Sägeblattprofils häufte die Etappe eine erhebliche Summe an Höhenmetern an, zudem hatte im Feld kaum ein Team Interesse an einer kontrollierten Fahrt.