Zwölf deutsche Radprofis gehen am 26. Juni bei der 108. Tour de France in Brest an den Start. Die größten Chancen auf eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung hat Emanuel Buchmann, der 2019 bereits Vierter wurde. Allerdings geht es nicht als Kapitän von Bora-hansgrohe in die Frankreich-Rundfahrt. Der erfahrenste Tour-Starter ist Tony Martin, der in diesem Jahr zum 13. Mal dabei ist.