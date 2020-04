Wegen Corona-Krise : Paris verbietet Sport im Freien - Tour-Verschiebung immer wahrscheinlicher

Paris Die Verschiebung der Tour de France rückt unaufhaltsam näher. Während die Macher unerschütterlich an der Frankreich-Schleife und einer Austragung mit Zuschauern festhalten, verschärft die Stadt Paris die geltende Ausgangssperre.

Während die Bürger in Paris tagsüber also vorerst keinen Sport mehr treiben dürfen, im Badeort Biarritz am Atlantik nicht länger als zwei Minuten auf Bänken Platz nehmen dürfen und eine Kleinstadt in Nordfrankreich sogar das Spucken und Niesen ohne Schutz untersagte, sollen laut Prudhommes gewagter Vorstellung ab dem 27. Juni Tag für Tag, drei Wochen lang, mehr als hunderte Radprofis begleitet vom Tour-Tross quer durch das Land radeln - angefeuert von Millionen Fans. Irrsinn! "Jede Art von Nachlässigkeit würde die kollektiven Anstrengungen gefährden", betonten die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Polizeipräfekt Didier Lallement.