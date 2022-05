Nach Tagessieg : Girmay muss nach kuriosem Korken-Unfall wohl den Giro d'Italia beenden

Santarcangelo di Romagna Welch ein Pech für den Radprofi Biniam Girmay. Nach seinem Tagessieg am Dienstag wird er wohl beim Giro d'Italia aussteigen müssen – weil er sich einen Champagner-Korken ins Auge geschossen hat. Die Szene im Video.

Viel kurioser kann man kaum aus einer der wichtigsten Landesrundfahrten des Jahres ausscheiden. Der Eriträer Biniam Girmay wird wohl am Mittwoch nicht mehr beim Giro d'Italia an den Start gehen, wenn es von Santarcangelo di Romagna nach Reggio Emilia geht. Der Grund dafür ist absolut skurril: Nach seinem Sieg in Jesi am Dienstag im Sprint gegen Mathieu van der Poel schoss er sich bei der Siegesfeier auf dem Podium einen Korken der Champagner-Flasche ins Auge.