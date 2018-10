Bahnrad-Vierer fährt zum Weltcup-Auftakt deutschen Rekord

St. Quentin-en-Yvelines Der deutsche Bahnradvierer hat zum Auftakt der Weltcup-Saison in der Qualifikation der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung in 3:56,319 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt.

„Wir sind selten technisch so schlecht gefahren wie in diesem Lauf. Schön, dass es trotzdem so schnell war. Das lässt uns Steigerungsmöglichkeiten“, sagte Bundestrainer Sven Meyer. Das Quartett belegte Platz vier und trifft am Freitag in der ersten Runde auf Qualifikations-Sieger Dänemark (3:55,197).