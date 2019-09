Spanien-Rundfahrt : Deutsches Trio um Degenkolb sprintet bei Vuelta in die Top 10

Oviedo Gleich drei deutsche Radprofis sind auf der 14. Etappe der Vuelta unter die besten zehn gesprintet. Den Tagessieg holte der Ire Sam Bennett.

Am Sonntag ist Roglic wieder gefordert, wenn die 15. Etappe nach drei Bergwertungen mit einer Gipfelankunft am Santuario del Acebo endet. Die Vuelta wird am 15. September in Madrid abgeschlossen.