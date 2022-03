Punkte, Zeitvorsprung, Wertung : Die Regeln der Tour de France

Düsseldorf Bei dem prestigeträchtigen Radrennen kämpfen die Athleten Jahr für Jahr um die Sekunden und Punkte, um das Gelbe Trikot, die Bergwertung und den Sprint-Titel. Wir erklären dich wichtigsten Regeln der Tour de France.

Die Popularität von Radrennen beruht auch auf den einfachen Regeln dieser Sportart. Wer als Erster über die Ziellinie fährt, hat gewonnen. So ist es jedenfalls normaler Weise. Bei den großen Rundfahrten wie der Tour de France gilt darüber hinaus ein ausgeklügeltes Reglement was die Gesamtwertung und den Sieg in einzelnen Disziplinen betrifft. Aber auch bei den Rädern müssen die Teams sich an das Regelwerk halten. Das ist 2021 vom Weltradsportverband UCI überarbeitet worden, um die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen.

Im Mittelpunkt steht der bei der Tour de France der Kampf um das Gelbe Trikot. Das wird bei jeder Etappe von dem Rennfahrer mit der besten Gesamtzeit getragen. Ziel ist es, damit nach Paris in Ziel zu fahren und damit den Gesamtsieg zu feiern.

Auch viele Deutsche waren schon Träger des Maillot Jaune, aber nur einer konnte es als Gesamtsieger mit nach Hause nehmen, Jan Ullrich 1997. Neben dem Gelben Trikot sind im Laufe der Geschichte der Tour de France, sie wird seit 1903 ausgefahren, weitere Wertungen eingeführt worden. Insgesamt werden bei der Tour de France sechs Klassements entschieden:

Zeit-Klassement (Gelbes Trikot) Punkt-Klassement (Grünes Trikot) Berg-Klassement (Rot-Weiß gepunktetes Trikot) Nachwuchs-Klassement (Weißes Trikot) Mannschafts-Klassement Kämpferischter Fahrer (Rote Trikot-Nummer)

Die Regeln für die verschiedenen Wertungen

Zeit-Klassement (Gelbes Trikot):

Ausschlaggebend ist die Gesamtfahrzeit jedes Fahrers, wobei Zeitgutschriften und Zeitstrafen mit berücksichtigt werden.

Punkt-Klassement (Grünes Trikot):

In der Punktwertung werden die von den Fahrern bei den Etappen erreichten Platzierungen honoriert. Die dafür vergebenen Punkte addieren sich zu einer Gesamtpunktzahl zuzüglich der Punkte, die der Fahrer bei den offiziell vorgesehenen Zwischensprints bei jeder Etappe erreicht hat. Deswegen wird der Gewinner des Grünen Triktos auch als Sprintkönig bezeichnet. Flachetappen werden höher bewerte als Bergetappen und Zeitfahren. Davon sollen die Sprinter profitieren, die in der Gesamtwertung eher nicht vorne landen.

Es gilt folgender Schlüssel für die Punkte:

Flachetappen: 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7 ... bis 2 Punkte für die ersten 15 Fahrer

Etappen mittlerer Schwierigkeit: 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6 ... bis 2 Punkte für die ersten 15 Fahrer

Schwere Etappen: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 ... bis 1 Punkt(e) für die ersten 15 Fahrer

Prolog und Einzelzeitfahren:20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 ... bis 1 Punkt(e) für die ersten 15 Fahrer

Zwischenspurts: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 ... bis 1 Punkt(e) für die ersten 15 Fahrer

Haben am Ende der Tour de France in der Wertung des Grünen Trikots zwei oder mehrere Fahrer die gleiche Punktzahl, wird bei der Platzierung zunächst auf die Zahl der Etappensiege, dann auf die Zahl der gewonnenen Zwischensprints geschaut. Ist dann immer noch Gleichstand, entscheidet die Platzierung im Gesamtklassement.

Berg-Klassement (Gepunktetes Trikot):

In der Bergwertung werden unterschiedliche Punktzahlen vergeben, je nach Schwierigkeit (Kategorie) der Anstiege. Wer als Erster einen der schwierigen Anstiege bezwingt, bekommt eine höhere Punktzahl als einer, der einen leichten Berg zuerst erreicht hat. Die Kategorien gehen von vier (leicht) bis eins (schwer) außerdem gibt es die Kategorie HC (hors catégorie, also Ehrenkategorie). Die Etappen sind außerordentlich schwer. Die Bergwertung gibt es seit 1933, seit 1975 wird das Gepunktete Trikot vergeben. Es wurde damals von der Schokoladenfabrik Menier gesponsert, deren Schokolade in weißem Papier mit roten Punkten verpackt war.



So werden die Punkte ja nach Kategorie vergeben:

Ehrenkategorie: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4 und 2 Punkte für die ersten acht Fahrer

1. Kategorie: 10, 8, 6, 4, 2 Punkte und 1 Punktefür die ersten sechs Fahrer

2. Kategorie:5, 3, 2 Punkte und 1 Punkt für die ersten vier Fahrer

3. Kategorie: 2 Punkte und 1 Punkt für die ersten zwei Fahrer

4. Kategorie: 1 Punkt für den ersten Fahrer

Nachwuchs-Klassement (Weißes Trikot):

Das Nachwuchs-Klassement gilt für Jung-Profis, die im Jahr der Tour höchstens 25 Jahre alt sind oder werden. Das Weiße Trikot wird von dem Rennfahrer getragen, der im Gesamtklassement am besten platziert ist. Ist der Gesamtsieger also jünger als 26 Jahre, gewinnt er Gelbes und Weißes Trikot.

Es wurde 1975 eingeführt, von 1989 bis 1999 nicht mehr vergeben und im Jahr 2000 wieder eingeführt.

Mannschafts-Klassement:

Für die Mannschafts-Wertung werden bei jeder Etappe fortlaufend die Einzelzeiten der drei besten Fahrer eines Teams addiert. Besteht eine Mannschaft nur noch aus zwei Fahrern, fällt sie aus der Wertung heraus. Das Mannschafts-Klassement ist für die Teams auch deshalb interessant, weil die siegreiche Mannschaft automatisch zur nächsten Tour de France eingeladen wird und außerdem 50.000 Euro als Prämie erhält. Die Fahrer des besten Teams fahren mit einem gelben Rückennummer-Schild auf dem Trikot.

Kämpferischster Fahrer (Rote Rückennummer):

Hierfür gibt es keine festen Regeln. Die Rennleitung zeichnet nach jeder Etappe (außer den Zeitfahren) einen Fahrer für besonderen kämpferischen Einsatz aus. Eine Jury aus acht Experten (Sportler, Rennleiter, Journalisten) bewertet dies. Auf der folgenden Etappe trägt dieser Fahrer als einziger eine rote Rückennummer. 2000 Euro fließen pro Tag mit roter Rückennummer in die Kasse der Mannschaft des Fahrers.

Am Ende der Tour de France wird der kämpferischste Fahrer der gesamten Tour ausgezeichnet. Das Preisgeld für die Sonderwertung beträgt 20.000 Euro.

Regeln für die Fahrer

Das zusammengekauerte Sitzen auf dem Oberrohr des Rades ist seit 2021 verboten. Die Haltung wird „Super-Tuck“ genannt und wurde von Chris Froome im Jahr 2016 erstmals angewandt, sie bietet aerodynamisch einen klaren Vorteil. Die Kontrolle über das Fahrrad, vor allem in eng gedrängten Peloton, wird aber geringer.

Die Unterarme dürfen seit 2021 auch nicht mehr auf dem Lenker abgelegt werden. Eine Ausnahme bildet das Zeitfahren. Wer gegen die Regeln verstößt, kann von der Tour de France ausgeschlossen werden.

Flaschen wegwerfen wird bestraft

Die Rennradfahrer verursachen während der Rennen eine Menge Müll. Verpackungen von Energie-Gels und Trinkflaschen wurden oft einfach während der Fahrt weggeschmissen. Inzwischen werden die Fahrer dafür bestraft, wenn sie Müll und Flaschen außerhalb der dafür vorgesehenen Zonen an den Straßenrand schmeißen. Grund ist nicht nur die Müllvermeidung in der Natur, sondern auch die Sicherheit der anderen Fahrer. Denn immer wieder kamen Fahrer durch herumrollende Flaschen zu Sturz. Wer sich nicht an die Regel hält, bekommt eine Geldstrafe. Wiederholungstätern drohen Zeitstrafen oder gar die Disqualifikation.

Die Drei-Kilometer-Regel

Bei flachen Etappen werden inzwischen alle Fahrer, die auf den letzten drei Kilometern vor dem Ziel stürzen oder eine Panne haben, mit der gleichen Zeit gewertet, wie die Gruppe, der sie zu diesem Zeitpunkt angehörten. Das macht die letzten Kilometer vor allem für die Teams entspannter, für deren Fahrer es um das Gesamtklassement geht.



Zeitnahme bei Sprintetappen

Grundsätzlich werden alle Fahrer, die in einer Gruppe gemeinsam ins Ziel kommen, mit der gleichen Zeit erfasst. Eine neue Zeit wird erst ab einem Abstand von einer Sekunde genommen. Bei Sprintetappen liegt dieser Abstand aber bei drei Sekunden. Es können also gut 30 bis 50 Meter zwischen Fahrern liegen, bis die Uhr neu gestoppt wird. Warum? Die UCI will damit das Gedränge im Zielspurt einer Etappe entschärfen.

Zeitstrafen und Zeitgutschriften

Auf einzelnen Etappen der Tour de France gibt es Bonuswertungen. Dort gibt es für den Ersten acht Sekunden Zeitgutschrift, für den Zweiten fünf und für den Dritten immerhin noch zwei Sekunden Bonus. Auch im Ziel gibt es es für die ersten Drei Zeitgutschriften: zehn, sechs und vier Sekunden. Die Gutschriften werden von der Gesamtzeit abgezogen und können so durchaus entscheiden, wer gerade das Gelbe Trikot trägt.

Zeitstrafen werden hingegen auf die Gesamtzeit drauf gerechnet. Sie gibt es für disziplinarische Vergehen wie unfaires Fahren oder Behindern von Konkurrenten.

Zeitlimit oder Karenzzeit

Wer das Zeitlimit der Jury, auch Karenzzeit genannt, bei einer Etappe erreicht, wird aus der Tour genommen. Damit soll verhindert werden, dass es Nachzügler mit einem sehr großem Zeitabstand zum Sieger einer Etappe gibt.

Die Karenzzeit richtet sich nach der Schwierigkeit der Etappe (sechs Koeffizienten gibt es dafür) und der Durchschnittsgeschwindigkeit. Heißt: Je schwerer eine Etappe und je höher das Tempo,desto größer darf der Zeitabstand sein.

Den Windschatten nutzen



Im Windschatten anderer Fahrer zu fahren bringt einen deutlichen Vorteil, weil man weniger Energie einsetzen muss - bis zu 30 Prozent weniger als ohne Windschatten. Anderer Fahrer dürfen als Windschatten-Spender genutzt werden, die Begleitfahrzeuge oder TV-Motorräder aber nicht. Beim Einzelzeitfahren ist es auch verboten, den Windschatten anderer Fahrer zu nutzen. Festhalten dürfen sich die Sportler an den Fahrzeugen auch nicht. Ausnahmen gestattet die Rennjury, wenn sich ein Fahrer nach einem Sturz oder Defekt durch die Menge der Fahrzeuge zurück zum Feld kämpfen muss.

Verstöße gegen diese Regeln werden mit Geld- oder Zeitstrafen geahndet. Es kann aber auch einen Punktabzug in der Berg- oder Sprintwertung geben. Auch ein Rennausschluss ist möglich.

Die Räder sind genau reglementiert

Der Weltradsportverband gibt vor, welche Form der Rahmen haben darf und welche Maße ein Rennrad haben muss, dafür gibt es Werte in einem gewissen Spielraum. Da das Gewicht eine große Komponente in Sachen Erfolg ist, ist auch das reglementiert. Ein Rennrad muss inklusive des Zubehörs wie Flaschenhaltern mindestens 6,8 Kilogramm wiegen.

Unterstützung von anderen Fahrern



Hilfen wie Radtausch bei einem Defekt sind nur innerhalb des eigenen Teams erlaubt.

Auch die Verpflegungszeiten sind geregelt

Die Radsportler dürfen nicht jeder Zeit mit Essen und Getränken versorgt werden. Erst 30 Kilometer nach dem Start und nur bis 20 Kilometer vor dem Ziel dürfen sie aus den Fahrzeugen versorgt werden. Bei besonderer Hitze kann es früher erlaubt werden,

Außerdem gibt es die festen Verpflegungsstationen am Straßenrand.

