Online-Abstimmung Das sind die Nominierten bei der Para-Sportler-Wahl 2023

Linn Kazmaier (Para-Ski-nordisch): Mit gerade einmal 15 Jahren wurde die Wintersportlerin im Vorjahr zum Star der Paralympics in Peking. 2023 knüpfte die sehbehinderte Athletin mit ihrem Guide Florian Baumann bei der WM an die Erfolge an. Sie wurde Weltmeisterin im Biathlon (12,5 Kilometer) sowie im Langlauf übr die zehn und 18 Kilometer und in der offenen Staffel. Hinzu kamen je eine Silbermedaille im Biathlon und Langlauf.