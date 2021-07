Olympische Spiele 2021 : Karate erstmals bei Olympia

Karate findet in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen statt. Das Besondere: Der Kampfsport kommt aus Japan und hat somit Heimpremiere. Athletinnen und Athleten können in zwei Disziplinen antreten. Wir klären die wichtigsten Fragen zur neuen olympischen Kampfsportart.

Wie viele Goldmedaillen gibt es beim Karate?

In Tokio kann insgesamt achtmal Gold geholt werden. Zweimal in der Disziplin Kata und sechsmal in der Disziplin Kumite.