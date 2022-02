NORDISCHE KOMBINATION

Eric Frenzel und Terence Weber brummen in Corona-Quarantäne, Vinzenz Geiger stürmte zu Gold: Die erste Olympia-Woche verlief höchst turbulent. In der zweiten könnte es zumindest sportlich noch höher hergehen: Im Einzel der Großschanze am Dienstag wie auch in der Staffel am Donnerstag sind Geiger, Johannes Rydzek und Co. klare Sieganwärter.