Halbzeit in Peking : So lief die erste Olympia-Woche für das deutsche Team - und so geht es weiter

Peking Die erste Hälfte der Olympischen Winterspiele in Peking lief für das deutsche Team erfolgreich. Achtmal gab es bereits Gold. Allen voran überzeugten die Rodler. In anderen Sportarten lief es hingegen nicht so gut wie erhofft.

Die nächste Siegerparty im Eiskanal, dazu Chancen im Schnee und von der Schanze: Nach der überaus erfolgreichen ersten Hälfte winken den deutschen Startern bei den Olympischen Winterspielen auch in der zweiten Wettkampfwoche goldene Tage. Das gute Abschneiden vor vier Jahren in Pyeongchang (14 Mal Gold, zehnmal Silber, siebenmal Bronze) ist in Reichweite - und könnte in Peking im Idealfall sogar übertroffen werden. Am Montagmorgen stand das deutsche Team bei acht Goldmedaillen, fünf silbernen und einer bronzenen Medaille.

Nach den Gold-Festspielen im Rodeln und Skeleton gelten vor allem die Bob-Stars um Fahnenträger Francesco Friedrich als Erfolgsgaranten. Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang könnte mit zwei Mal Gold im Zweier und Vierer im Yanqing Sliding Centre nach Olympiasiegen mit Ikone Andre Lange gleichziehen.

Der 31-Jährige, der in diesem Winter 14 von 16 Weltcuprennen gewonnen hat, ist der Top-Favorit. Etwas mehr als eine Woche nach seinem Auftritt bei der Eröffnungsfeier „gilt der Fokus jetzt dem Rennen“, sagte Friedrich vor den ersten beiden Wettkampf-Läufen im kleinen Schlitten am Montag.

Einen richtig guten Eindruck im Training macht zudem Vizeweltmeister Johannes Lochner. „Die Linien sitzen“, sagte Lochner, der in China seine erste olympische Medaille gewinnen will. Auch bei den Frauen ist der Olympiasieg möglich. Im Zweier zählt Laura Nolte, auch nach ihrem unglücklichen vierten Platz im Monobob und der Fahrfehler, zu den Anwärterinnen auf Edelmetall.

Das gilt auch für Gold-Kombinierer Vinzenz Geiger. Der Oberstdorfer, der aus der Corona-Isolation zum Triumph von der Normalschanze lief, hat im Einzel von der Großschanze am Dienstag die nächste Goldchance. Wie groß diese zwei Tage später mit der Staffel ist, ist allerdings noch unklar. Der Einsatz des positiv auf Corona getesteten Eric Frenzel ist weiterhin fraglich. Auch Terence Weber muss in Quarantäne bleiben und wird im Einzel nun durch Manuel Faißt ersetzt. Faißt war nach der Corona-Erkrankung seiner beiden Kollegen nach Peking nachgereist. Beim ersten Wettkampf verzichtete Bundestrainer Hermann Weinbuch noch darauf, Faißt einzusetzen, weil er dann direkt Frenzel oder Weber aus dem Kader hätte streichen müssen. Nun bekommt er seine Chance.

Verlass war in der Vergangenheit auf die Skispringer. Seit 2002 gab es im Teamspringen stets eine Medaille, am Montagnachmittag wollen die DSV-Adler nach dem Großschanzen-Bronze von Karl Geiger nachziehen. Vor vier Jahren hatte das DSV-Quartett Silber, vor acht Jahren sogar Gold gewonnen. Vor allem nach dem Aus im Mixed-Team durch die Disqualifikation von Katharina Althaus wollen die DSV-Adler ihre Teamstärke demonstrieren. „Das Team ist das Wichtigste, das war schon vor Olympia meine Devise“, sagte Markus Eisenbichler, der Fünfter von der Großschanze geworden war.

Im Biathlon gab es bereits Gold für Denise Hermann. Danach enttäuschten die Frauen aber. Bei den Laufzeiten konnten sie nicht mit den Medaillengewinnerinnen mithalten. Ein Grund scheint das Material gewesen zu sein. Herrmann äußerte deutliche Kritik an den Ski. Sie habe sich gut gefühlt, vom Material her sei sie aber nicht konkurrenzfähig gewesen, sagt sie nach dem Verfolgungsrennen. Schon nach dem Sprint hatte sie angedeutet, dass die Ski nicht besonders schnell waren. Auch andere Biathletinnen des DSV sowie Benedikt Doll wollten die Schuld für verpasste Medaillen und Chancen zwar nicht beim Material suchen, bestätigten aber, dass sich die Ski beim Laufen nicht gut angefühlt hätten. Offenbar muss für weitere Medaillen also nicht nur die Leistung der Sportlerinnen und Sportler im Schnee von Zhangjiakou besser werden.

Insgesamt hat das „Team D“ in der ersten Wettkampfwoche überzeugt und bis Samstag unter anderem achtmal Gold gewonnen - erst am Sonntag folgte der erste Tag ganz ohne deutsche Medaille. Der DOSB zog daher eine positive Halbzeitbilanz, wollte die Ausbeute aber nicht überbewerten. Man schaue auch auf „die Anzahl der Medaillen und die Plätze eins bis acht“, sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig, „und da stehen wir nicht an erster Stelle.“

Was der Medaillenspiegel ebenfalls nicht zeigt: Sechs der acht deutschen Goldmedaillen wurden im Eiskanal gewonnen. Im Rodeln und Skeleton haben die Deutschen die Erwartungen damit sogar übertroffen. Auch die Skilangläuferinnen sorgten mit Silber im Team für eine Überraschung. Denise Herrmann hatten viele nach der bisherigen Saison ebenfalls keine Biathlon-Medaille zugetraut. Die Sächsin zeigte mit ihrem Olympiasieg, dass ihre Saisonplanung genau richtig war. Doch in anderen Sportarten wurde in der ersten Olympiawoche bereits sehr deutlich, dass es in Deutschland Nachholbedarf gibt.

Im Ski alpin waren die deutschen Starterinnen und Starter in der ersten Woche nicht gut genug. Bei den Männern hatten Romed Baumann oder Josef Ferstl keine Chance in den Speeddisziplinen. Sie gehörten zwar nicht zu den Favoriten, doch die Abstände sind deutlich größer als zum Beispiel noch bei der WM im vergangenen Winter, als Baumann Silber im Super G gewann. Das letzte Risiko beim Saisonhöhepunkt fehlte. Der Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV), Wolfgang Maier, war entsprechend unzufrieden. „Wie jedes Team, das in so einer Position ist, hofft man natürlich immer auf den Lucky Punch, oder dass es einem seiner Aktiven gelingt, wirklich ein Maximum seiner Leistungsfähigkeit bei den Spielen abzurufen. Das haben wir nicht geschafft“, sagte er am Sonntag.

Die Frauen sind bis auf einzelne Ausnahmen ohnehin das Sorgenkind der Alpinen. Die Technikerinnen Lena Dürr und Emma Aicher schlugen sich aber gut. Dürr hatte im Slalom nach dem ersten Durchgang geführt und dann im zweiten Lauf die Medaille noch knapp verpasst. Die 18-jährige Aicher soll bei ihren ersten Olympischen Spielen vor allem Erfahrung sammeln und präsentierte sich souverän.

Die Hoffnungen auf der Skipiste liegen nun auf Kira Weidle in der Abfahrt am Dienstag (4 Uhr) und auf Linus Straßer im Slalom. Weidel präsentierte sich beim Training am Montag in Topform und gehört zu den Geheimtipps. Schneller als Weidle war im Training nur die Schweizerin Priska Nufer.

Im Eisschnelllauf, einst genauso Medaillengarant wie das Rodeln, hat das deutsche Team seit Jahren keine Chance auf Podestplätze. Hoffnungen wie Patrick Beckert werden in ihrer Entwicklung immer wieder zurückgeworfen. Streits um Trainerposten, Funktionäre und Trainingsgruppen sorgen im Verband immer wieder für Unruhe. Die ausbleibenden Erfolge führen auch zu weniger Fördergeldern für die Sportart. Eine Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Gleiches gilt für das Eiskunstlaufen und Shorttrack. So gut Team Deutschland in Eiskanal abschneidet, so schwach ist es im Eisstadion.

Dass die Snowboarderinnen und Snowboarder in Peking sehr wahrscheinlich ohne Medaille bleiben, ist hingegen überraschend. Die Jungen in den Freestyle-Disziplinen sorgten für Lichtblicke, eine Medaille erscheint aber auch in den Slopestyle-Wettbewerben unrealistisch. Die Raceboarder Ramona Hofmeister, Stefan Baumeister und Martin Nörl gehören im Weltcup zu den Besten, waren als Medaillenkandidaten gestartet, schieden aber alle früh aus. Teils war etwas Pech dabei, teils lag es an eigenen Fehlern. Nörl sprach von Aufregung und Druck bei den Olympischen Spielen. Das ist immer ein Faktor. Den in den Griff zu bekommen, ist für die Aktiven und ihre Trainer auch eine Aufgabe auf dem Weg zu Olympiaerfolgen. Und das gilt nicht nur in dieser Disziplin. Biathletin Vanessa Voigt zeigte bei ihrem Olympia-Debüt im Mixed Nerven am Schießstand und sprach danach selbst von Nervosität.

Bei den Skispringern zeigte Karl Geiger, wie man sich aus einer Krise mental wieder befreien kann und gewann nach der Enttäuschung auf der Normalschanze, der Disqualifikation im Mixed und schlechten Trainingssprüngen auf der Großschanze dann noch überraschend Bronze von der großen Schanze. Als es noch mal drauf an kam, war er wieder da. Doch auch er, als Weltcupführender und Favorit gestartet, hatte ganz offensichtlich Probleme damit, dass er in China erstmal nicht zurecht kam. Von Sprung zu Sprung wirkte er niedergeschlagener. Das Team der DSV-Adler insgesamt wirkte ratlos. Ungewöhnlich für so routinierte Sportler.

Doch Olympische Spiele sind etwas anderes als der gewohnte Weltcup. Die Erwartungen sind andere, das Umfeld, die Situation im Olympischen Dorf, der Rummel. Wie einzelne Athletinnen und Athleten darauf reagieren, ob es sie hemmt oder motiviert, ist schwer vorauszusehen. Umso wichtiger ist es, dass sie auch mental gut vorbereitet sind. Wo es in diesem Bereich noch Nachholbedarf gibt, muss auch zu einer Analyse nach den Winterspielen gehören.

(rent/SID)