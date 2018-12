Olympische Winterspiele 2022 in Peking: China will Dopingsünder ins Gefängnis stecken

China will Dopingsünder ins Gefängnis stecken

Olympische Winterspiele 2022 in Peking

Peking China will vor dem olympischen Winterspielen 2022 in Peking die Anzahl der Dopingvergehen verringer und denkt deshalb über härtere Strafen nach. Ein offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Die chinesische Regierung will Dopingsünder ab dem kommenden Jahr angeblich mit Gefängnisstrafen belegen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, soll dadurch die Anzahl der Dopingvergehen vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking verringert werden. "Es ist unser Wille, der Welt zu zeigen, dass wir den Anti-Doping-Kampf ernst nehmen und konkrete Maßnahmen umsetzen", wurde Chinas Sportminister Gou Zhongwen zitiert.