„Eine Böe – und das war's“ : Wind wirbelt die Olympischen Spiele durcheinander

Peking Die Abfahrt abgesagt, die Biathleten verweht, Wirbel an der Schanze: Schon am ersten Wochenende macht der Wind bei Olympia Probleme. Ärger ist programmiert.

Weil es am Olympia-Berg Xiaohaituo fast unaufhörlich bläst, sieht Ski-Star Mikaela Shiffrin ihre Gold-Mission in Gefahr. „Selbst wenn du alles richtig machst: Eine Windböe – und das war's!", sagte sie über die Lage in Yanqing.