Das deutsche Team zählt 149 Athletinnen und Athleten. 14 dieser Spitzensportler im deutschen Kader kommen aus Nordrhein-Westfalen und treten in fünf Disziplinen an. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören dem nordrhein-westfälischen Bob- und Schlittensportverband an und gehen im Bob und Skeleton auf Medaillenjagd. Die weiteren Sportlerinnen und Sportler treten im Eishockey, Eiskunstlauf und Ski alpin an. Ein Überblick: