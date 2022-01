Wann sind die wichtigsten Termine in Peking?

Die Bob-Wettkämpfe starten in der zweiten Olympia-Woche. Die erste Entscheidung fällt im Monobob am 14. Februar, tags darauf wird der Olympiasieger im Zweier der Männer gekrönt. Am 19. Februar geht es mit der Medaillenvergabe im Zweier-Schlitten bei den Frauen weiter, ehe am letzten Tag der Spiele der Sieger in der Königsdisziplin, dem Vierer der Männer, ausgefahren wird.