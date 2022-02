Sportarten, Zeitplan, TV-Sendetermine : Alle Infos zu den Winter-Paralympics 2022 in Peking

Die Maskottchen der Paralympischen Winterspiele und der Olympischen Winterspiele Foto: AP/Andy Wong

Peking Die XIII. Paralympischen Winterspiele beginnen am 4. März 2022 in Peking. Genau wie die Olympischen Winterspiele stehen sie aufgrund der Austragung in China unter besonderer Beobachtung. Hier gibt es alle Infos zu Sportarten, Spielplan und Sendeterminen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann und wo finden die Winter-Paralympics statt?

Die Winter-Paralympics finden wie schon die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking statt. Die Winter-Paralympics beginnen am Freitag, dem 4. März 2022 mit der Eröffnungsfeier und enden am Sonntag, dem 13. März 2022 mit der Schlussfeier. Die Paralympischen Winterspiele sind das wichtigste Großereignis für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Peking ist die erste Stadt, die sowohl Winter- als auch Sommer-Paralympics ausgetragen haben wird.

Warum finden die Winter-Paralympics in Peking statt?

Ein Vertrag der Austragungsländer mit dem Internationalen Olympischen Komitee legt fest, dass die Paralympics am selben Austragungsort wie die Olympischen Spiele stattfinden. Das gilt für die Sommer- und die Winterspiele. So fanden zum Beispiel auch im Jahr 2021 die Olympischen Sommerspiele und die Sommer-Paralympics in Tokio statt.

In welchen Sportarten finden Wettkämpfe statt?

Insgesamt werden in Peking 82 Wettbewerbe in sechs Sportarten ausgetragen. Bei den Winter-Paralympics finden Wettbewerbe im Ski alpin, Biathlon, Langlauf, Snowboard, Para-Eishockey und Rollstuhlcurling statt.

Beim Ski alpin wird es insgesamt 30 Wettkämpfe geben, im Skilanglauf 20 und im Biathlon 18. 12 Wettbewerbe wird es beim Snowboard geben. Jeweils einer findet im Para-Eishockey und im Rollstuhlcurling statt.

Erstmals in der Geschichte gibt es je 39 Wettbewerbe für Männer und Frauen bei den Winter-Paralympics. Vier zusätzliche Mixed-Wettbewerbe werden ausgetragen.

Welche deutschen Sportler und Sportlerinnen sind bei den Winter-Paralympics am Start

Aus Deutschland werden Stand jetzt 18 Sportlerinnen und Sportler nach Peking reisen.

Ski alpin:

Anna-Lena Forster (Startklasse LW12-1 sitzend) Christoph Glötzner (Starklasse LW2 stehend) Leander Kress (Startklasse LW2 stehend) Anna-Maria Rieder (Startklasse LW9-1 stehend) Noemi Ristau (Startklasse B2) Andrea Rothfuss (Startklasse LW6/8-2 stehend)

Langlauf und Biathlon

Alexander Ehler (Startklasse LW4) Martin Fleig (Startklasse LW11,5) Linn Kazmaier (Startklasse B3) Clara Klug (Startklasse B1) Marco Maier (Startklasse LW8 stehend) Nico Messinger (Startklasse B2) Johanna Recktenwald (Startklasse B2) Leonie Walter (Startklasse B2) Anja Wicker (Startklasse sitzend LW 10,5)

Matthias Keller (Startklasse LL2) Manuel Neß (Startklasse L2) Christian Schmiedt (Startklasse L1)

Lesen Sie auch Olympia-Zeugnis : So bewerten wir die Leistung von Team Deutschland

Wo werden die Disziplinen der Winter-Paralympics ausgetragen?

Insgesamt gibt es für die Winter-Paralympics sechs Austragungsorte in drei Wettkampfzonen. Wie schon bei den Olympischen Winterspielen werden diese im Zentrum von Peking, in Yanqing und in Zhangjiakou sein.

Wann und wo werden die Wettkämpfe im Fernsehen übertragen?

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF übertragen die paralympischen Winterspiele live aus Peking. Die Studios werden sich aber wie bereits bei den Olympischen Winterspielen in Deutschland befinden. ARD und ZDF werden sich bei der Übertragung täglich abwechseln. Im Live-Stream von ARD und ZDF kann man die Wettbewerbe ebenfalls online verfolgen. Die Eröffnungsfeier überträgt das ZDF am 4. März ab 12.50 Uhr.

Welche Wettkämpfe finden wann statt?

Ski alpin:

Samstag, 5.3.2022: Abfahrt

Sonntag, 6.3.2022: Super-G

Dienstag, 8.3.2022: Kombination

Donnerstag, 10.3.2022: Riesenslalom Männer

Freitag, 11.3.2022: Riesenslalom Frauen

Samstag, 12.3.2022: Slalom Männer

Sonntag, 13.3.2022: Slalom Frauen

Biathlon:

Samstag, 5.3.2022: 6 Kilometer

Dienstag, 8.3.2022: 10 Kilometer

Freitag, 11.3.2022: 12,5 Kilometer

Langlauf:

Sonntag, 6.3.2022: 18 Kilometer (Männer, sitzend), 15 Kilometer (Frauen, sitzend)

Montag, 7.3.2022: 20 Kilometer (Männer, stehend/sehbehindert), 15 Kilometer (Frauen, stehend/sehbehindert)

Mittwoch, 9.3.2022: Sprint Frauen und Männer

Samstag, 12.3.2022: 12,5 Kilometer (Männer, sehbehindert/stehend), 10 Kilometer (Frauen, sehbehindert/stehend), 7,5 Kilometer (Frauen, sitzend), 10 Kilometer (Männer, sitzend)

Sonntag, 13.3.2022: Staffel Männer und Frauen

Snowboard

Sonntag, 7.3.2022: Cross

Samstag, 12.3.2022: Banked

Rollstuhlcurling

Samstag, 12.3.2022: Finale

Para-Eishockey

Sonntag, 13.3.2022: Finale

Was ist das Maskottchen bei den Winter-Paralympics 2022?

Das Maskottchen der Winter-Paralympics 2022 trägt den Namen Shuey Rhon Rhon (雪容融) und ist eine rote Figur mit einem großen weiten Gesichtsfeld. Das Wort „Shuey“ bedeutet so viel wie „Schnee“, während „Rhon“ „tolerieren“ oder „verschmelzen“ bedeutet. So soll das Maskottchen dafür stehen, dass in der gesamten Gesellschaft mehr Dialog und Verständnis für Menschen mit Beeinträchtigung herrschen soll.

Das Maskottchen Shuey Rhon Rhon soll ein chinesisches Laternenkind darstellen. Die Laterne selbst ist ein kulturelles Symbol Chinas.

Wo fanden bereits Winter-Paralympics statt?

Winter-Paralympics werden seit 1976 ausgetragen. 1976 fanden sie erstmals statt – damals in Schweden in Ornskoldsvik. Die Liste der Winter-Paralympics:

1976: Ornskoldsvik (Schweden)

1980: Geilo (Norwegen)

1984: Innsbruck (Österreich)

1988: Innsbruck (Österreich)

1992: Albertville (Frankreich)

1994: Lillehammer (Norwegen)

1998: Nagano (Japan)

2002: Salt Lake City (USA)

2006: Turin (Italien)

2010: Vancouver (Kanada)

2014: Sotchi (Russland)