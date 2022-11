Paralympics-Helden ganz vorn Das sind die Para-Sportler und Para-Sportlerinnen des Jahres 2022

Am Samstagabend wurde in Düsseldorf die Para-Athleten und Para-Athletinnen des Jahres 2022 ausgezeichnet und ganz vorn sind jeweils bei den Männern und Frauen Aktive, die bei den Paralympics Anfang des Jahres überzeugt haben. Bei den Frauen jubelte die Mono-Skifahrerin Anna-Lena Forster vor rund 300 geladenen Gästen in der Düsseldorfer Rheinterrasse. Bei den Männern gewann Marco Maier, der bei den Paralympics in Peking Silber im Langlauf und im Biathlon gewann. Im Team wurde der Mixed-Vierer mit Steuerfrau im Para-Rudern ausgezeichnet.