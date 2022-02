Historischer Medaillenspiegel : Deutschland liegt in der ewigen Rangliste vor Russland, Norwegen und den USA

Düsseldorf Deutschland sammelt bei den Olympischen Winterspielen üblicherweise zahlreiche Medaillen. Im internationalen Vergleich führt die Wintersportnation den ewigen Medaillenspiegel an.

Die letzten Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018 gehören zu den bisher erfolgreichsten Winterspielen aus deutscher Sicht. 31 Medaillen (14 Mal Gold, zehnmal Silber, siebenmal Bronze) gewannen die deutschen Wintersportler in Südkorea . Nur Norwegen gewann noch vier Silber- und vier Bronzemedaillen mehr. Den aktuellen Olympiasieger stellt Deutschland demnach in 13 Disziplinen. Darunter im Biathlon , Skispringen, Rodeln, Nordische Kombination , Eiskunstlauf und Bobsport.

In Peking werden insgesamt 327 Medaillen vergeben. Da bei Teamentscheidungen jeder eine Medaille bekommt, sind es in der absoluten Menge natürlich mehr. Die diesjährigen Medaillen tragen den Namen „Tong Xin“, was so viel bedeutet wie „Gemeinsam als Einheit“. Auf der Vorderseite sind im Zentrum der Medaille die Olympischen Ringe zu sehen. Außerdem ist hier der Schriftzug „XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022“ eingraviert. Auf der Rückseite findet sich das Logo der Winterspiele 2022. In zwei Ringen um das Logo herum stehen der Name der Spiele in chinesischen Schriftzeichen und der jeweilige Wettbewerb, in dem die Medaille vergeben wurde.